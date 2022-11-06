Роман Бусаргин

В Энгельсе завершен второй дом для переселенцев из Летного городка. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Квартиры в новом доме на улице Полтавской получат 98 семей из аварийных домов, люди уже готовятся к переезду. Вокруг дома завершено благоустройство, установлена детская площадка. Первый дом - на улице Ломоносова, был сдан еще летом этого года.

- Благодаря президенту мы смогли приступить к решению проблемы домов, не вошедших ранее в программу расселения, - отметил в ходе встречи с переселенцами глава региона Роман Бусаргин.

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