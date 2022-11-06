Фото: Марат Утюшев

В зоне СВО погиб 31-летний сержант из Саратовской области. Об этом сообщает администрация Энгельсского района.

- Марат Утюшев, 1991 года рождения, учился в Широкопольской средней школе. После окончания 11 класса поступил в Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических сооружений. С марта 2016 года в звании младший сержант проходил военную службу по контракту в роте «РЭБ». 2 раза был в командировке в Сирийско Арабской Республике.

Награждён медалью министерства обороны Российской Федерации «Участнику военной операции в Сирии», медалью «Ветеран боевых действий», медалью за большой личный вклад в укреплении обороноспособности страны и проводимую военно патриотическую работу, медалью за заслуги в борьбе с международным терроризмом, грамотой за усердие и отличие, проявленные при выполнении служебно-боевых задач, и вклад в восстановлении безопасности и стабильности в провинции Алеппо. Мужественный и отважный, настоящий патриот и гражданин России. Он самоотверженно отстаивал интересы Отечества, защищая мирных граждан, - говорится в некрологе.

Свои соболезнования выразил глава региона Роман Бусаргин.

- К большому сожалению, при выполнении боевого задания погиб наш земляк. Марат Аскарович проявил храбрость и отвагу на поле боя. Он как настоящий патриот встал на защиту мирного населения и исполнял свой воинский долг до самого конца. Мы гордимся мужеством саратовца и разделяем с его родными людьми боль утраты, - высказался губернатор.

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