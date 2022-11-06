Пьяного дебошира из Саратова высадили с поезда в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Северо-Кавказскому округу.

По данным управления, 41-летний житель Саратова напился и устроил пьяный скандал в поезде Адлер-Нижневартовск. Мужчина матерился и мешал отдыхать другим пассажирам, игнорируя замечания проводника.

По решению начальника поезда, дебошира забрали полицейские на вокзале станции «Кавказская». В дежурной части на него были составлены протоколы за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в поезде.

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