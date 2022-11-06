На сегодня, 6 ноября, в Саратовской области еще 62 человека заразились коронавирусом. Всего обнаружено 297 124 инфицированных.

Наибольшее число заболевших зафиксировано: В Саратове - 23, Энгельсском районе - 9, Балаковском - 8, Вольском - 7 пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 17 лет — 3;

- 18-29 лет — 8;

- 30-49 лет — 13;

- 50-64 лет — 18;

- 65 и старше — 20.

Один человек поступил с пневмонией, 61 - с признаками ОРВИ.

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