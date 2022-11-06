На сегодня, 6 ноября, в Саратовской области еще 62 человека заразились коронавирусом. Всего обнаружено 297 124 инфицированных.
Наибольшее число заболевших зафиксировано: В Саратове - 23, Энгельсском районе - 9, Балаковском - 8, Вольском - 7 пациентов.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 17 лет — 3;
- 18-29 лет — 8;
- 30-49 лет — 13;
- 50-64 лет — 18;
- 65 и старше — 20.
Один человек поступил с пневмонией, 61 - с признаками ОРВИ.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.