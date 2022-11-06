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НовостиОбщество6 ноября 2022 5:51

В Волжском районе Саратова ограничено водоснабжение трех улиц

Наталья Иванова
Архив КП

Архив КП

Водоснабжение трех улиц в Волжском районе Саратова было временно ограничено сегодня, 6 ноября. Об этом сообщает ООО «КВС».

Из-за ремонтных работ на водопроводе без холодной воды остались жители Радищевского проезда, улицы Мясницкой от 1-й Садовой до 5-го Масленикового проезда и 1-й Садовой улицы от улицы 1-й Садовой до Мясницкой.

Восстановить водоснабжение коммунальщики обещают к 20:00.

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