В Волжском районе Саратова ограничено водоснабжение трех улиц

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Водоснабжение трех улиц в Волжском районе Саратова было временно ограничено сегодня, 6 ноября. Об этом сообщает ООО «КВС».

Из-за ремонтных работ на водопроводе без холодной воды остались жители Радищевского проезда, улицы Мясницкой от 1-й Садовой до 5-го Масленикового проезда и 1-й Садовой улицы от улицы 1-й Садовой до Мясницкой.

Восстановить водоснабжение коммунальщики обещают к 20:00.

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