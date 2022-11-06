Сегодня, 6 ноября, в Саратове ожидается холодный, дождливый день. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +2 градусов утром до +3 во второй половине дня. Пасмурная погода, слабый дождь в первой половине дня. Ветер легкий до 2 м/с, отдельные порывы могут достигать 5 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +5 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

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