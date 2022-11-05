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НовостиОбщество5 ноября 2022 13:38

Мария Усова посетила Балашов и пообщалась со спортсменами клуба «Легион-17»

Наталия Калинина
Воспитанники клуба «Легион-17»

Воспитанники клуба «Легион-17»

Депутат Саратовской областной думы, гендиректор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова посетила Балашов с рабочей поездкой, о чем рассказала в своем Телеграм-канале «Колонка издателя».

Наши чемпионы!

Наши чемпионы!

...и главный спортсмен России

...и главный спортсмен России

- На прошлой неделе в рамках рабочей поездки в Балашов встретилась с участниками спортивного клуба «ЛЕГИОН-17» и их тренером Антоном Деминым!

С 14 по 17 октября в городе Кстово Нижегородской области они участвовали в Первенстве России по боевому самбо. Воспитанник клуба житель Романовки, тренирующийся в Балашове - Сергей Наумов в итоге одержали на турнире победу. Вдалось поздравить спортсмена лично, выслушать ребят из клуба, поговорить об их планах на будущее, - рассказала парламентарий.

В СК «ЛЕГИОН-17» занимаются боле 270 спортсменов в возрасте от трех до 18 лет. Большинство из них – воспитанники мастера спорта международного класса, тренера высшей категории Антона Демина. Сейчас самбисты тренируются перед участием в Чемпионате и Первенстве Приволжского Федерального округа, который также состоится в Кстово в декабре. Там находится Всемирная академия самбо, по словам Демина, единственная в мире.