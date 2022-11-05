Госавтоинспекция напоминает саратовцам об опасности зонтов и капюшонов на переходах

Региональная госавтоинспекция напоминает жителям Саратовской области об опасности зонтов и капюшонов на переходах.

В ведомстве сообщили о росте рисков ДТП в связи с ухудшением погодных условий, частых осадков и туманов. Гражданам рекомендовали снимать капюшоны и убирать зонты на пешеходных переходах во избежания ограничения видимости.

Также в ГИБДД просят не отвлекаться на телефон, переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора и использовать светоотражающие элементы на одежде.

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