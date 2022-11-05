Сегодня, 5 ноября, в Саратове отключили воду в детском центре до вечера, о чем сообщает ООО «КВС».

По заказу Центра дополнительного образования для детей Октябрьского р-на идет ремонт на собственных коммуникациях по улице Дегтярная,7. Из-за него до 20.00 прекращена подача холодной воды для абонентов: Дегтярная (от 2-го Станционного проезда до Чернышевского), Дегтярная площадь (от Дегтярной до 3-го Дегтярного проезда) ,1-7 интернациональные проезды, а также для частного сектора по Большой Садовой, 36-40.

Коммунальщики также проводят ремонт на городском водопроводе по адресу Мясницкая,86. До 20.00 без холодной воды остались саратовцы на улицах 1-я Садовая (от Мясницкой до Радищевского проезда), Радищевский проезд, Мясницкая (от 1-й Садовой до 5-го Масленикового проезда).