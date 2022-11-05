Володин: проектирование в Саратовской области нуждается в ревизии

Вячеслав Володин в Татищево

Вячеслав Володин осмотрел, как идет возведение трехэтажной пристройки к лицею в Татищеве и сделал определенные замечания, о чем пишут в Телеграм-канале "Володин Саратов".

Изначально пристройку на 240 мест планировали сдать к 1 сентября в этом году. Но из-за проблем в проектировании средства из привлеченных источников оказались невостребованные полтора года. Работы начались только в августе, сроки завершения постройки сместили на осень 2023 года.

- В целом проектирование в области нуждается в ревизии, –подчеркнул Вячеслав Володин.