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НовостиОбщество5 ноября 2022 6:15

Володин: проектирование в Саратовской области нуждается в ревизии

Володин раскритиковал строителей пристройки к школе в Татищево
Наталия Калинина
Вячеслав Володин в Татищево

Вячеслав Володин в Татищево

Вячеслав Володин осмотрел, как идет возведение трехэтажной пристройки к лицею в Татищеве и сделал определенные замечания, о чем пишут в Телеграм-канале "Володин Саратов".

Изначально пристройку на 240 мест планировали сдать к 1 сентября в этом году. Но из-за проблем в проектировании средства из привлеченных источников оказались невостребованные полтора года. Работы начались только в августе, сроки завершения постройки сместили на осень 2023 года.

- В целом проектирование в области нуждается в ревизии, –подчеркнул Вячеслав Володин.