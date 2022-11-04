Дмитрий Лыгин

Майор из Саратова Дмитрий Лыгин награжден медалью "За отвагу". Об этом сообщает пресс-служба администрации Заводского района.

Командир минометной батареи, майор Дмитрий Лыгин воинской государственной награды за выполнение боевой, в ходе которой подразделение попало в засаду, а сам майор получил ранение. Тем не менее, задача была выполнена, а подвиг саратовца является настоящим примером мужества и преданности Отчизне.

Наградили героя первый заместитель главы администрации района Владимир Чирсков и военный комиссар по Заводскому и Октябрьскому районам города Вячеслав Червонный.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.