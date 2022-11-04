Роман Бусаргин

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с семьями мобилизованных. Об этом сообщает телеграм-канал главы региона.

Глава региона решил узнать, как работают меры поддержки. Супруги военнослужащих рассказали, что уже получили единовременную дополнительную выплату в размере 50 тысяч рублей. На сегодняшний день ее перечислили почти половине граждан по спискам военкоматов.

- Семьи также освобождены от оплаты за детский сад, школьники получают бесплатное питание. Родственники военнослужащих также имеют возможность получить юридическую и психологическую помощь, дети могут бесплатно посещать областные государственные организации культуры и спорта. Очень важно, чтобы получить все меры поддержки можно было без лишних процедур. Это задача Правительства и органов власти всех уровней. Именно для этого с 7 ноября во всех МФЦ открываем дополнительные окна для близких мобилизованных. Там они смогут рассказать о своей проблеме, а специалисты оперативно направят обращение в профильное ведомство, - заявил Бусаргин.

Кроме того, продолжает работу горячая линия для семей мобилизованных. Обратиться можно по номеру 21-00-21 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00).

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