Из-за крестного хода в Саратове закрылись 4 автобусных маршрута. Об этом сообщает мэрия города.

В Саратове утром в пятницу, 4 ноября, закрыты маршруты шести троллейбусов №№ 2, 2А, 4, 15.

При этом маршрут троллейбуса №5 и №5а курсируют до Сенного рынка. Причина заключается в Крестном ходе, который проходит в Саратове в честь Казанской иконы Божией Матери. Маршрут: от Казанского храма до Свято-Троицкого кафедрального собора на музейной площади.

Также в Саратове ограничено движение автотранспорта.

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