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Мария Усова поздравила жителей Саратовской области с днем народного единства. Поздравление опубликовано в телеграм-канале депутата.

- Сегодня как никогда необходимо сплочение, единство нации. Духовное и физическое. И если можно отменить часть новогодних мероприятий из-за ситуации в стране, то День народного единства, напротив, нужно отмечать массово.

Глубинный смысл празднования, как иронично подмечено, главного "польского" праздника ведь не столько в историческом факте изгнания ляхов в 1612 году. Истинный смысл праздника - в настоящем единстве политической нации. Когда каждый из нас ощущает себя по-настоящему гражданином великой страны, чьё мнение и поступки важны и имеют значение для сохранения российской государственности.

Мы видим сегодня, саратовцы, как никогда ощущают единение с выполняющими непростые боевые задачи земляками. Помогают им не только словом, но и делом, - пишет Усова

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