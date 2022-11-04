фото: архив КП

Опубликована программа мероприятий в Саратове на День народного единства, 4 ноября.

В 9.00 в честь Казанской иконы Божией Матери пройдет Божественная литургия в Казанском храме. Ее проведут митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий, епископ Покровский и Новоузенский Пахомий, епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей.

После богослужения начнется крестный ход с Казанским образом Пресвятой Богородицы. Верующие проследуют по улице Чернышевского до Свято-Троицкого кафедрального собора.

С 11.00 на Волжской (от парка «Липки») откроются выставки народно-прикладного искусства «Палаты ремесел».

В 15.00 откроется Фестиваль национальных культур на Набережной Космонавтов у памятника К.А. Федину. После выступления официальных лиц начнется концертная программа творческих коллективов, представляющих культуру и традиции народов Саратовской области, прозвучат современные патриотические песни.

До начала фестиваля волонтеры регионального центра «Молодежь Плюс» развернут российский триколор длиной 60 метров и шириной 9 метров от Комсомольской до Октябрьской.

С 11.00 до 00.00 в учреждениях культуры пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств – 2022». Саратовцы смогут посетить музейные комплексы в любое время суток.

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