Ради крестного хода в Саратове перекрыли 4 троллейбусных маршрута. Об этом сообщает предприятие «СГЭТ».

Из-за крестного хода, блокировавшего сегодня десятки улиц, остановлены троллейбусы №2, 2А, 4 и 15.

Так же троллейбусы №5 и 5а не доезжают до центра города, их маршрут ограничен участком от Ленинского района до Сенного рынка.

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