В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились еще 79 человек

На сегодня, 4 ноября, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 79 человек. Всего обнаружено 296 976 инфицированных в регионе. Выздоровели с начала эпидемии 289 799 человек, за сутки — 89.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 17 лет — 3;

- 18-29 лет — 10;

- 30-49 лет — 17;

- 50-64 лет — 20;

- 65 и старше — 29.

С пневмонией поступили 11 человек, с признаками ОРВИ — 68.

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