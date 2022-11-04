В Саратове ожидается холодный, пасмурный день

В Саратове сегодня, 3 ноября, ожидается холодный, пасмурный день. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +1 градуса утром до +3 в вечернее время. Пасмурная погода. Ветер легкий до 3 м/с, отдельные порывы могут достигать 7 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +5 градусов. Облачно, местами небольшие осадки.

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