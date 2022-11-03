Олег Костин продемонстрировал жителям Саратовской области назальную вакцину от ковида. Шприц со специальной насадкой министр здравоохранения региона показал сегодня в прямом эфире.

Насадка надевается на обычный шприц, с ее помощью вакцина распыляется в слизистую носа. Чиновник отметил, что при назальной вакцинации иммунитет формируется быстрее - за 16-20 дней против 40 в случае привычного укола. Однако, вакцинировать новым методом будут только тех, кто достиг 18 лет.

Также Костин напомнил, что для профилактики ковида и простудных заболеваний важен и здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек.

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