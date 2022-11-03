Около половины семей саратовских мобилизованных получили региональные выплаты

фото: пресс-служба губернатора

Почти половина семей мобилизованных в Саратовской области уже получила единовременную региональную выплату. Об этом заявил губернатор Роман Бусаргин на мероприятии, приуроченном ко Дню народного единства.

Глава региона отметил, что помощь мобилизованным и их родным оказывает вся губерния – предприятия, общественники, районные и региональные власти.

На торжественном мероприятии Бусаргин вручил региональные и государственные награды ветеранам военных конфликтов, медицинским работникам, деятелям культуры и другим жителям Саратовской области.

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