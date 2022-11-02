Торгующие кофе «газетные» киоски заинтересовали саратовскую прокуратуру

Сегодня, 2 ноября, в ходе заседания круглого стола по вопросу развития сети нестационарных объектов, реализующих печатную продукцию помощник прокурора Саратовской области Иван Гусев высказался о необходимости проверки киосков.

По словам представителя ведомства, зачастую в киосках для продажи печатной продукции реализуют кофе, цветы или другую продукцию, пользуясь пониженным коэффициентом для обхода системы налогообложения.

— Надо проверить, нет ли злоупотребления со стороны муниципалитетов, контролируют ли предпринимателей? Как они заходят на торги? Хотелось бы поставить вопросы относительно нормативного регулирования в Саратовской области. Согласно постановлению правительства,у нас есть единые принципы размещения нестационарных торговых объектов. По предложению прокуратуры разработан закон о бессрочном размещении НТО, но многие муниципалитеты не отреагировали. На данный момент, нигде не установлен порядок выдачи компенсационных мест, кроме того, нет и порядка размещения НТО, соответствующие акты разработаны только в 22 районах. Текущие законы вводят предпринимателей в заблуждение, — высказался помощник прокурора.

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