В Балаково пассажиры пытались расплатиться в транспорте скидочными картами магазинов, об этом рассказали перевозчики на встрече с главой муниципалитета Сергеем Грачевым.

Как утверждают перевозчики, некоторые граждане пытались выдать скидочные карты разных магазинов за транспортные карты льготников. Другие льготники просто не активировали свои карты.

Сам глава муниципалитета отметил, что горожане неоднократно жаловались на то, что транспорт, где уже установлен терминал, не списывают средства за поездку по платежной системе «Мир».

Напомним, с 1 ноября в Саратовской области ввели новые транспортные карты для льготных категорий граждан.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.