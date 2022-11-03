Житель Марксовского района задержан за насилие над 12-летней девочкой

Парень из Марксовского района Саратовской области задержан за сексуальное насилие над 12-летней девочкой. Преступление было совершено 4 августа в селе Каменка. СУ СК по региону сообщает о том, что его уголовное дело направлено в суд.

По данным источника, 18-летний житель села встретил на улице 12-летнюю знакомую девочку и вызвался проводить ее до дома. Ребенок ничего не подозревал, однако возле ее дома злоумышленник решил реализовать свои намерения. Он оттащил девочку на пустырь на окраине села и набросился на нее. Нападавший отобрал у жертвы мобильный телефон и выбросил его, а затем, применяя физическую силу, совершил с ребенком насильственные действия сексуального характера.

О случившемся девочка рассказала взрослым и подозреваемого задержали. Уголовное дело направлено в суд.

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