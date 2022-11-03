В Саратове осудят сотрудника МУСПП «Ритуал» за попытку мошенничества. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, бывший сотрудник МУСПП «Ритуал» в 2021 году обманным путем продал двум жителям города Саратова участок под захоронение их родственников на Новом городском кладбище, которое фактически предназначалось им на безвозмездной основе. За продажу участков, сотрудник получил денежные средства в общей сумме 64 тыс. рублей.

Кроме того, обвиняемый узнал, что директор похоронного агентства собирается сдать в аренду участок с торговыми павильонами своей фирмы. Злоумышленник стал вымогать у директора агентства 150 тысяч рублей. В противном случае он угрожал уничтожить имущество арендаторов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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