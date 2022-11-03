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НовостиОбщество3 ноября 2022 9:44

В МФЦ Саратовской области с 7 ноября откроются дополнительные окна для родных мобилизованных

Роман Хвалин
Роман Бусаргин с мобилизованными

Роман Бусаргин с мобилизованными

Во всех мультифункциональных центрах региона с понедельника начнут работу специальные окна для родственников мобилизованных граждан. Об этом сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Как уточнил губернатор, близкие российских бойцов смогут обратиться к специалистам центра по любому вопросу. Сотрудники МФЦ обязаны направлять любой запрос семьи военнослужащего в профильные ведомства для оперативного ответа или решения проблемы.

По мнению Бусаргина, эта мера поддержит родственников мобилизованных и максимально упростит для них взаимодействие с властями.

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