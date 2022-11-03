Здание ДК завода «Тантал» в Саратове планируют продать к концу года. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

Речь о здании, расположенном по адресу проспект 50 лет Октября, 110А. Общая площадь объекта почти 5,4 тысячи квадратных метров, а площадь земельного участка под ним – 2450.

Стоимость объекта составляет 60 миллионов рублей. Его реализуют в рамках банкротства.

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