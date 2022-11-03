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НовостиОбщество3 ноября 2022 9:30

В Саратове встали четыре трамвайных маршрута и два троллейбусных

Наталия Калинина

Сегодня, 3 ноября, в Саратове встали четыре трамвайных маршрута и два троллейбусных, о чем сообщает паблик СГЭТ ВКонтакте.

В 12:59 было прервано движение трамваев, следующих по маршрутам №3, 9, 10, 11, а также троллейбусов №2, 2а. Общественный транспорт стоит на перегоне Советская-Мирный переулок.

Причиной сбоя стало ДТП.

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