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НовостиОбщество3 ноября 2022 9:17

В Саратовской области создали зоологический заказник «Центральный»

Наталия Калинина
Косуля

Косуля

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Впервые за 19 лет в Саратовской области создали зоологический заказник, который позволит развивать экологию региона и сохранять животный мир. Об этом пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Новый заказник «Центральный» включает участки в Марксовском, Энгельсском и Воскресенском районах в долине Волги. Его площадь составит 34,79 тысяч гектаров.

На территории заказника проживают пятнистые олени, норки, косули, кабаны, а также животные и птицы, занесенные в Красную книгу России и Саратовской области.

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