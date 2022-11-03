Сегодня, 3 ноября, в Саратове жители четырех улиц остались без холодной воды, о чем сообщает ООО «КВС».

Ремонт водопровода идет по адресу Чайковского, 12. Из-за него до 20.00 прекращена подача холодной воды для абонентов улиц: Чайковского, 6, 6/1, 8, 10, 12, 14, 16; 1-й и 2-й тупики Чайковского.

Идут также восстановительные работы на водопроводных коммуникациях в районе пересечения Слонова и Железнодорожная. До 22.00 ограничено прекращено холодное водоснабжение абонентов по адресам Железнодорожной на участке от Вавилова до Слонова.

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