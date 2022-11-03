Доброволец из Саратова Алексей Мерекин погиб в ходе СВО

Саратов скорбит

Военный из Саратова доброволец Алексей Мерекин погиб в ходе СВО. Губернатор Роман Бусаргин, а также и.о. главы Саратова выразили соболезнования его родным и близким.

- Сегодня мы прощаемся храбрым солдатом и мужественным человеком. Алексей Владимирович погиб, исполняя свой долг перед Родиной. Родным и близким —соболезнования. Вся Саратовская область скорбит вместе с вами, - сообщил Роман Бусаргин.

- Алексей Владимирович отправился в зону боевых действий добровольцем. Он сражался за мир, за светлое будущее наших детей. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, - заявила Лада Мокроусова.

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