Мэрия Саратова опубликовала телефоны горячей линии по уборке снега

Стали известны номера телефонов горячей линии, по которым саратовцы могут обратиться в связи со снегоуборкой города. Соответствующий пост был опубликован в Телеграм-канале исполняющей полномочия главы МО «Город Саратов».

На вопросы жителей ответят специалисты районных администраций и комитета дорожного хозяйства:

- в Ленинском районе - 65-98-73 (круглосуточно), или 63-34-85 в будние дни с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов

- в Кировском районе - 65-98-72 (круглосуточно), или 26-20-47 в будние дни с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов

- в Волжском районе - 65-96-95 (круглосуточно), или 28-58-77 в будние дни с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов

- в Заводском районе - 65-98-71 (круглосуточно), или 96-01-94 в будние дни с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов

- в Октябрьском районе - 65-98-74 (круглосуточно), или 39-29-15 в будние дни с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов

- во Фрунзенском районе - 65-98-76 (круглосуточно), или 67-02-57 в будние дни с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов

- в Комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 39-99-23 в будние дни с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов

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