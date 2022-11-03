Гагаринский район Саратова ищет подрядчиков для уборки снега и льда зимой

Департамент Гагаринского района Саратова ищет подрядную организацию для содержания улично-дорожной сети города зимой 2022-2023. Об этом сообщила исполняющая полномочия градоначальника Лада Мокроусова в своем Телеграм-канале.

В Саратове созданы 6 муниципальных бюджетных организаций, ответственных за снегоуборку и контроль за состоянием улично-дорожной сети этой зимой. Эти МБУ подчинены районным администрациям.

Мокроусова уточнила, что подрядная организация по снегоуборке все еще не определена в Гагаринском районе. Департамент района разместил аукцион по поиску подрядчика на сумму 15 млн рублей.

Как отметила чиновница, на сегодня к уборке снега готовы приступить 350 единиц техники и 200 рабочих, в случае сильного снегопада на дороги города готовы выйти до 550 машин и 260 рабочих.

Также муниципалитет закупил более 3 тысяч тонн песко-соляной смеси и около 1000 тонн реагентов, поставки противогололедных материалов продолжается.

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