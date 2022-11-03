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НовостиОбщество3 ноября 2022 8:12

На праздники в Саратовской области будут заморозки до -5

В Саратове ожидается похолодание
Наталия Калинина
В Саратове похолодает

В Саратове похолодает

Фото: Иван МАКЕЕВ

На праздники в Саратовской области будут заморозки до -5, о чем сообщили специалисты в региональном Гидрометцентре.

В области 4 и 5 ноября в регионе ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом. С 6 по 8 ноября осадки прекратятся, однако на выходных температура понизится до -5 градусов, на солнце же потеплеет до +5 градусов.

На погоду в праздничные дни в честь Дня народного единства в Саратовской области повлияет слабое землетрясение над центральным Уралом, которое изменило наплавление движения холодных воздушных масс.

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