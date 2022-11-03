Фото: архив КП
За время действия частичной мобилизации в Саратовской области уже заключили 1042 брака с мобилизованными военными. Об этом сообщает региональное управление ЗАГСа.
Вчера, на красивую дату 2.11.2022, в Саратовской области 24 мобилизованных расписались со своими вторыми половинками.
Больше всего свадеб сыграли в Вольске – там поженились 17 пар.
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