Фото: архив КП

За время действия частичной мобилизации в Саратовской области уже заключили 1042 брака с мобилизованными военными. Об этом сообщает региональное управление ЗАГСа.

Вчера, на красивую дату 2.11.2022, в Саратовской области 24 мобилизованных расписались со своими вторыми половинками.

Больше всего свадеб сыграли в Вольске – там поженились 17 пар.

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