Саратовский «Автодор» подписал бывшего защитника «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс»

Фото: avtodor.ru

Американский баскетболист Малик Ньюмен подписал контракт с «Автодором» до конца сезона 2022/2023. Об этом сообщает (https://avtodor.ru/malik-nyumen-novyj-zashhitnik-avtodora/) официальный сайт команды из Саратова.

В 2018-2020 годах 25-летний защитник защищал цвета «Су-Фолс Скайфорс» и «Кантон Чардж», а также отметился выступлениями за клубы НБА (Национальной баскетбольной ассоциации Северной Америки) «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс».

С лета 2020 года баскетболист выступает в европейских чемпионатах – Ньюмен играл в турецком «Бурсаспоре» и израильском «Ирони Нагария». Новичок «Автодора» является победителем чемпионата мира 2014 года в Дубае среди юниоров (до 17 лет) и был признан MVP (самым ценным игроком – прим. авт.) турнира.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.