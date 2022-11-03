В Саратовскую область завезли спрей-вакцину «Гам-КОВИД-Вак»

Министерство здравоохранения Саратовской области закупило и поставило в медучреждения устройства для интерназальной вакцинации препаратом «Гам-КОВИД-Вак». Об этом сообщил Телеграм-канал регионального ведомства.

Как уточнили чиновники, согласно последним методическим рекомендациям Минздрава России, вакцинация против COVID-19 допускается с помощью специального дозирующего устройства – его помещают на шприц вертикального типа.

Сегодня дозирующие устройства были поставлены в регион, проводится их распределение в медучреждения Саратовской области.

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