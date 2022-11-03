В Саратовской области опубликовали расписание госучреждений в ноябрьские праздники.

4 и 6 ноября поликлиники в Саратовской области продолжат работу в обычном режиме «выходного дня» – с 9 до 14 часов, вызов врача на дом – с 9 до 13 часов. 5 ноября – с 9 до 15 часов, вызвать врача на дом можно будет с 9 до 14 часов. Многофункциональные центры «Мои документы» сегодня, 3 ноября, рабочий день во всех центрах сокращен на один час, 4 ноября МФЦ будут закрыты, а 5 ноября все центры в Саратовской области продолжат работу в прежнем режиме. Отделения «Почты России» также закроются на час раньше 3 ноября, 4 ноября не будут работать и на следующий день, 5 ноября, будут обслуживать клиентов в обычном режиме.