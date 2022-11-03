Бусаргин: за несделанную дорогу в Энгельсе чиновников привлекут к ответственности

Роман Бусаргин

За не заделанную после ремонта труб дорогу в Энгельсе чиновников привлекут к ответственности, о чем пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

В Энгельсе идет ремонт системы водоотведения на улице Лесозаводской. Это основная дорога, ведущая в Саратов. Замена одного участка трубы уже завершена, но асфальт над ним не заделали. На улицах образовались пробки.

- Подрядчик обещал ускорить работы. Участки, которые уже отсыпаны щебнем, необходимо заасфальтировать в ближайшие дни. За созданные в городе проблемы с движением, ответственные чиновники будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - заявил Бусаргин.