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НовостиОбщество3 ноября 2022 6:20

Бусаргин: за несделанную дорогу в Энгельсе чиновников привлекут к ответственности

Наталия Калинина
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

За не заделанную после ремонта труб дорогу в Энгельсе чиновников привлекут к ответственности, о чем пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

В Энгельсе идет ремонт системы водоотведения на улице Лесозаводской. Это основная дорога, ведущая в Саратов. Замена одного участка трубы уже завершена, но асфальт над ним не заделали. На улицах образовались пробки.

- Подрядчик обещал ускорить работы. Участки, которые уже отсыпаны щебнем, необходимо заасфальтировать в ближайшие дни. За созданные в городе проблемы с движением, ответственные чиновники будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - заявил Бусаргин.