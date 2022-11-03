Володин требует найти виновных в срыве сроков ремонта ДК в Светлом

Фото: "Володин Саратов"

Вячеслав Володин потребовал найти виновных в срыве сроков ремонта Дома культуры в ЗАТО Светлый. Об этом пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

Ремонт Дома кульутры был организован при помощи благотворительных и привлеченных средств. Ремонт фасада и стен должен был завершиться к 1 ноября. Однако Володин обратил внимание на недостаточное количество рабочих на объекте.

- На объекте работает 20 человек, а надо, чтобы работало 100 человек. И тогда за месяц объем работы бы выполнили, – отметил Володин и призвал региональную власть и прокуратуру выяснить, кто ответственен за срыв сроков сдачи проекта.