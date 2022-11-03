Мария Усова: застройщик из Энгельса мог сэкономить на детях

Фото sarinform.ru

Депутат Саратовской облдумы (фракция «Единая Россия») и генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова резко высказалась по поводу провала на стадионе одной из энгельсских школ. Об этом она пишет в своем Телеграм-канале «Колонка издателя».

За строительство спортплощадки ответственна компания «Новый век».

- В октябре, во время «круглого стола» в Саратовской областной Думе по вопросу комплексного развития территорий я привела в пример обращения жителей по поводу некачественной работы застройщика – компании «Новый век». В частности, речь шла о ЖК «Облака». Тогда руководство компании обвинило меня в «отработке заказа» и заявило, что все делают ответственно и с соблюдением стандартов.

Вчера из новостей стало известно о провале на стадионе школы, которой так гордится энгельсская компания!

Здесь видна не просто безответственная и низкокачественная работа, а самое настоящее вредительство!

Если на новом поле появляются такие дыры, как на фото, значит спортплощадка была построена с нарушением технологии. Возможно, застройщик решил сэкономить на детях!

Для подтверждения своих слов публикую фото sarinform.ru, - пишет парламентарий в своем Телеграм-канале.

Видео словесной перепалки депутата Марии Усовой с застройщиком можно посмотреть по ссылке.