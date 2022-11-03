В Саратове ожидается холодный, пасмурный день

В Саратове сегодня, 3 ноября, ожидается холодный, пасмурный день. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Ожидаемая температура колеблется от 0 градусов утром до +2 во второй половине дня. Пасмурная погода. Ветер умеренный до 6 м/с, отдельные порывы могут достигать 12 м/с.
В Саратовской области ожидается температура до +5 градусов. Облачно с прояснениями, небольшие осадки.
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