В Саратове ожидается холодный, пасмурный день

В Саратове сегодня, 3 ноября, ожидается холодный, пасмурный день. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от 0 градусов утром до +2 во второй половине дня. Пасмурная погода. Ветер умеренный до 6 м/с, отдельные порывы могут достигать 12 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +5 градусов. Облачно с прояснениями, небольшие осадки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.