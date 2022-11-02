Заключенный ударил трубой по лицу сотрудника СИЗО в Вольске

Заключенный ударил трубой по лицу сотрудника СИЗО-2 в Вольске. О произошедшем рассказали в пресс-службе Вольского района.

По данным ведомства, в июле этого года арестант ударил сотрудника следственного изолятора куском металлической трубы. Удар расценили как неопасный, но причинивший физическую боль и умаляющий авторитет правоохранительных органов.

Решением вольского районного суда арестанту назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. С учетом неотбытого срока за предыдущее преступление, ему предстоит провести в тюрьме еще 4,5 года.

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