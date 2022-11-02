На 332 маршрутах в Саратовской области действуют транспортные карты для льготников. Об этом сообщает региональное министерство труда и соцзащиты.

Полный список опубликован на официальном сайте ведомства, всего введенные с 1 ноября этого года льготные карты принимаются на 332 маршрутах.

В министерстве транспорта пообещали устранить технические проблемы, ставшие причиной сбоев в работе новой системы карт в первые дни эксплуатации.

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