Мурал «Котъ Саратовскiй» победил в спецноминации Поволжского конкурса граффити

фото: formartpfo.ru

Саратовский мурал художника Владимира Куца получил спецноминацию «Общественное признание» на фестивале стирт-арта Приволжского федерального округа «ФормART». Об этом сообщает официальный сайт фестиваля.

Работа Куца набрала 22851 голосов жителей Саратовской области и еще 1707 – из других регионов Поволжья. Художник получил грант в 100 тысяч рублей.

По итогам всех номинаций наш регион занял на фестивале четвертое место, в финале учитывались голоса более 100 тысяч жителей Поволжья и экспертного жюри.

Больше всего баллов работе Куца поставила Нижегородская области (13 баллов), меньше всего – Чувашия (1 балл).

Как пояснил сам автор, работа на стене дома по Советской, 42 - отсылка и к образу Булгаковского кота-бегемота, и Пушкинского кота-ученого. Куц напомнил, что «котиков любили во все времена, начиная с Египта».

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