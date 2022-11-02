На строительство Татищевского путепровода региону выделили еще 220 млн рублей

Саратовская область получит почти 220 млн рублей на второй этап строительства автомобильного путепровода под Татищево. Об этом сообщил телеграм-канал сторонников Вячеслава Володина «Володин Саратов».

Как сообщили сторонники председателя Госдумы, средства из государственного бюджета выделены комиссией Федерального Собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований.

Путепровод призван решить проблему закрытия железнодорожных переездов в районе Татищево – местные жители неоднократно обращались к властям с просьбой создания альтернативных путей проезда. Сейчас из-за большого потока поездов они вынуждены долгое время простаивать в ожидании.

Телеграм-канал губернатора Саратовской области уточняет, что движение по путепроводу планируется открыть в декабре – к этому моменту подрядчик должен успеть смонтировать пролеты, уложить асфальт и провести освещение.

Напомним, в августе этого года Бусаргин сообщал, что регион получил от компании «Росавтодор» около 500 млн рублей на строительство второй очереди объекта в Татищевском районе

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