Жительницу Ртищево осудили за лжесвидетельство на сожителя

фото: пресс-служба прокуратуры

25-летнюю жительницу Ртищево признали виновной в заведомо ложном доносе о преступлении. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Следствие выяснило, что ночью 24 января этого года девушка поссорилась с сожителем. После этого уроженка Ртищево выбежала на улицу без верхней одежды, постучалась в дверь к незнакомым ей людям и сообщила, что сожитель угрожал убить ее ножом. Позже обратилась с этой же информацией в полицию и попыталась создать доказательства своего лжесвидетельства.

Суд учел позицию гособвинения, и признал женщину виновной в заведомо ложном доносе, она приговорена к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

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