В ДТП в Аркадаке насмерть разбился пожилой мужчина

В ДТП в Аркадаке мужчина разбился насмерть. Об этом в телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Сегодня, 2 ноября, в Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 15:45 в Аркадаке, на улице Безымянной, в результате столкновения двух легковых в авто пострадало два человека,

пожилой мужчина 74 лет скончался до прибытия скорой медицинской помощи.

45-летний житель Аркадака, получивший травмы в ДТП, находится в состоянии средней тяжесть. Мужчина получил черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

На вызов выезжала 1 фельдшерская бригады СМП ГУЗ РБ «Аркадакского р-она».

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