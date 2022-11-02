Саратовского предпринимателя осудят за взятку в 213 тысяч рублей

фото: Архив КП

Предприниматель из Саратова подозревается личной даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Как выяснили следователи, бизнесмен, будучи директором общества с ограниченной ответственностью, в марте этого года лично передавал деньги сотруднику медицинского учреждения. Общая сумма взятки составила 213 тысяч рублей, с помощью этих денег предприниматель надеялся ускорить процесс оплаты по заключенным договорам.

Противоправные действия бизнесмена были пресечены сотрудниками УФСБ региона. Медицинский сотрудник был уволен и признан судом виновным в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело на предпринимателя с утвержденным заключением прокурора передано для рассмотрения в суд.

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