Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Редакцию «Балашовской правды» хотели заминировать, о чем сегодня, 2 ноября, сообщили сотрудники издания.

В редакцию газеты «Балашовская правда» поступил телефонный звонок от неизвестного, который заявил сотруднику редакции, что здание заминировано. Незнакомец рассказал, что очень сильно расстроен опубликованием материала, который, по его словам, опорочил его честь и достоинство. Представиться «абонент» отказался и бросил трубку.

Сотрудники «Балашовской правды» немедленно обратились в правоохранительные органы. По непроверенным данным, сегодня Балашов столкнулся с целой волной таких звонков. Поступает информация об эвакуации людей из нескольких школ.

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