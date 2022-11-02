В Саратове 3 и 4 ноября перекроют несколько улиц в честь крестного хода

Крестный ход Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратове 3 и 4 ноября будут перекрыты несколько улиц в центре города. Список ограничений движения и парковки транспорта.

С вечера четверга будет ограничена остановка, стоянка и движение транспорта на ряде участков в центре Саратова

В Саратове из-за проведения крестного хода в честь Казанской иконы Божией Матери будет ограничено движение и парковка транспорта на нескольких центральных улицах. Об этом сообщает официальный сайт городской мэрии.

Как уточняют чиновники, начиная с 19:00 3 ноября до 15:00 следующего дня будет ограничено остановка и парковка транспорта на нескольких центральных участках центральных улиц города:

- Чернышевского от ул. Заводская до ул. Челюскинцев;

- Челюскинцев от ул. Лермонтова до ул. Чернышевского;

- Лермонтова от ул. Московская до ул. Челюскинцев;

- Московская от ул. Чернышевского до Набережной Космонавтов;

- Музейная площадь от ул. Челюскинцев до ул. Московская.

Полностью перекрыты для движения следующие улицы:

Полный список ограничений

В Саратове 3 и 4 ноября будут перекрыты несколько улиц в центре города. Список ограничений движения и парковки транспорта.

С вечера четверга будет ограничена остановка, стоянка и движение транспорта на ряде участков в центре Саратова

В Саратове из-за проведения крестного хода в честь Казанской иконы Божией Матери будет ограничено движение и парковка транспорта на нескольких центральных улицах. Об этом сообщает официальный сайт городской мэрии.

Как уточняют чиновники, начиная с 19:00 3 ноября до 15:00 следующего дня будет ограничено остановка и парковка транспорта на нескольких центральных участках центральных улиц города:

- Чернышевского от ул. Заводская до ул. Челюскинцев;

- Челюскинцев от ул. Лермонтова до ул. Чернышевского;

- Лермонтова от ул. Московская до ул. Челюскинцев;

- Московская от ул. Чернышевского до Набережной Космонавтов;

- Музейная площадь от ул. Челюскинцев до ул. Московская.

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